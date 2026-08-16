Федоров: Украина может начать бить баллистикой по РФ через 3–6 месяцев

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Украина может приступить к боевому применению собственной баллистической ракеты против целей на территории России в течение ближайших 3–6 месяцев. По словам бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, одна из украинских компаний уже провела испытания такой ракеты.

Об этом Федоров заявил в интервью CBS News, сообщает Новини.LIVE.

Когда Украина может применить собственную баллистическую ракету

Федоров предположил, что первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться еще до конца 2026 года. В то же время он не раскрыл подробностей относительно конкретной разработки, ее дальности или характеристик.

"3–6 месяцев, я думаю. Украина может использовать её против России", — сказал экс-министр.

По его словам, разработка украинской баллистической ракеты значительно ускорилась, а во время одного из испытаний ракета успешно поразила цель. Ранее Федоров сообщал, что во время тестирования ракета почти не отклонилась от заданного курса.

Федоров назвал войну технологической

Экс-министр подчеркнул, что Украина и Россия фактически ведут технологическую войну, поэтому украинские разработчики должны постоянно опережать противника.

"Это технологическая война, и нам нужно побеждать Россию в каждом технологическом цикле", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул необходимость быстро принимать решения и внедрять новые технологии в вооруженных силах.

Украина развивает ракетное производство

По данным СМИ, Украина в последние годы активно расширяет собственное производство дальнобойного вооружения. Ранее Федоров сообщал об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты, после которых разработчики должны завершить испытания и перейти к боевому применению.

По информации CBS News, ранее Украина для нанесения ударов по удаленным целям в России преимущественно использовала беспилотники и крылатые ракеты. Баллистические ракеты обладают значительно более высокой скоростью, что потенциально затрудняет их перехват.

Ранее Новини.LIVE писали, что Федоров сообщил о тестировании украинскими разработчиками реактивного дрона-перехватчика, способного развивать скорость свыше 600 км/ч. Беспилотник был создан для противодействия новым российским ударным дронам

Также Новини.LIVE сообщали, что Михаил Федоров рассказывал о разработанной его командой поэтапной модели мобилизации. Она предусматривала изменение подходов к комплектованию войск, в частности создание условий для обучения и выбора подразделения.