Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством" и заявил, что "фашизм должен быть уничтожен". Он считает, что страной "на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

Об этом Ильхам Алиев сообщил в интервью'ю местным телеканалам.

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Алиев подчеркнул, что Армения "стала источником угрозы" и на это повлияло вооружение другими странами. Он считает, что почти 30 лет страной "руководили носители фашистской идеологии" и сформировали ее по своему подобию.

"Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы", — заявил президент Азербайджана.

Кроме того, он отметил, что именно Армения "мешает Азербайджану в достижении мира и сотрудничества на Южном Кавказе".

Отметим, с 1988 года продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. По предварительным данным, в результате этой войны погибло уже более 30 тысяч человек. Режим прекращения огня удалось установить лишь в мае 1994 года.

Напомним, 19 сентября 2023 года азербайджанская армия объявила о "антитеррористической операции" с целью восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Карабах обратился к Азербайджану с призывом приостановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.

Уже 28 сентября заявили, что непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.