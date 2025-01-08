Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Reuters

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" і заявив, що "фашизм має бути знищений". Він вважає, що країною "протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології".

Про це Ільхам Алієв повідомив в інтерв'ю місцевим телеканалам.

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Алієв наголосив, що Вірменія "стала джерело загрози" і на це вплинуло озброєння іншими країнами. Він вважає, що майже 30 років країною "керували носії фашистської ідеології" і сформували її за своєю подобою.

"Тому фашизм має бути знищений. Його знищить або керівництво Вірменії, або ми", — заявив президент Азербайджану.

Крім того, він зазначив, що саме Вірменія "заважає Азербайджану у досягненні миру і співпраці на Південному Кавказі".

Зазначимо, з 1988 року триває конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах. За попередніми даними, внаслідок цієї війни загинуло вже понад 30 тисяч людей. Режим припинення вогню вдалося встановити лише в травні 1994 року.

Нагадаємо, 19 вересня 2023 року азербайджанська армія оголосила про "антитерористичну операцію" з метою відновлення конституційного ладу у Нагірному Карабаху.

Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

Вже 28 вересня заявили, що невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування з 1 січня 2024 року.