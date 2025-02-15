Авиакатастрофа F-16 в Украине — WSJ обнародовало свою версию причины

F-16 заходит на посадку. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Американское издание опубликовало колонку, в которой предположило, что причиной авиакатастрофы истребителя F-16, в которой погиб украинский летчик Алексей Месь 26 августа 2024 года, мог стать "дружественный огонь" из ЗРК Patriot, хотя официального подтверждения этой версии со стороны Украины пока нет.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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По информации издания, проблемы могла вызвать система "свой-чужой" Link 16, которая была выключена на переданных Украине Patriot. Эта тактическая сеть позволяет синхронизировать данные между истребителями, наземными подразделениями, средствами ПВО и командованием, уменьшая риск ошибочной идентификации целей.

В частности, в статье журналистка WSJ Джиллиан Кей Мелчир отмечает, что когда США передавали Украине Patriot в апреле 2023 года, их отсоединили от Link 16, поскольку в то время не ожидали, что Украина получит F-16. После принятия решения о передаче истребителей "ситуацию не исправили".

По предположению автора, Соединенные Штаты могли сознательно задерживать интеграцию Link 16, руководствуясь политикой "чрезмерной осторожности" администрации Байдена в отношении Украины.

В Пентагоне отказались комментировать технические аспекты вооружения, которое передают Киеву, и рекомендовали обращаться к украинской стороне. По данным WSJ, сейчас ведется работа над устранением этого недостатка, но деталей не разглашают.

Напомним, в конце августа 2024 года стало известно, что во время отражения российской массированной атаки в Украине сбили F-16.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили факт сбивания и признали, что в результате авиакатастрофы погиб и пилот — Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Тогда же нардеп Марьяна Безуглая заявила, что самолет, по ее источникам информации, был сбит ПВО и обвинила Воздушные силы Украины во лжи.

В Пентагоне на следующий день ответили, что не будут вмешиваться в расследование авиакатастрофы, пока Украина не предоставит запрос на такую потребность.