Авіакатастрофа F-16 в Україні — WSJ оприлюднило свою версію причини

F-16 заходить на посадку. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Американське видання опублікувало колонку, у якій припустило, що причиною авіакатастрофи винищувача F-16, в якій загинув український льотчик Олексій Месь 26 серпня 2024 року, міг стати "дружній вогонь" з ЗРК Patriot, хоча офіційного підтвердження цієї версії з боку України поки що немає.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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За інформацією видання, проблеми могла спричинити система "свій-чужий" Link 16, яка була вимкнена на переданих Україні Patriot. Ця тактична мережа дозволяє синхронізувати дані між винищувачами, наземними підрозділами, засобами ППО та командуванням, зменшуючи ризик помилкової ідентифікації цілей.

Зокрема у статті журналістка WSJ Джилліан Кей Мелчір зазначає, що коли США передавали Україні Patriot у квітні 2023 року, їх від’єднали від Link 16, оскільки на той час не очікували, що Україна отримає F-16. Після ухвалення рішення про передачу винищувачів "ситуацію не виправили".

За припущенням авторки, Сполучені Штати могли свідомо затримувати інтеграцію Link 16, керуючись політикою "надмірної обережності" адміністрації Байдена щодо України.

У Пентагоні відмовилися коментувати технічні аспекти озброєння, яке передають Києву, і рекомендували звертатися до української сторони. За даними WSJ, нині ведеться робота над усуненням цього недоліку, але деталей не розголошують.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російської масованої атаки в Україні збили F-16.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили факт збиття та визнали, що внаслідок авіакатастрофи загинув й пілот — Олексій Месь із позивним "Мунфіш".

Тоді ж нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак, за її джерелами інформації, був збитий ППО та звинуватила Повітряні сили України у брехні.

У Пентагоні наступного дня відповіли, що не втручатимуться у розслідування авіакатастрофи, допоки Україна не надасть запит на таку потребу.