Евросовет ввел санкции против производителей компонентов дронов для России

Российский дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Европейский Совет ввел санкции против производителей компонентов для дронов типа "Шахед" и "Герань" после смертоносных ударов России по Киеву. Ограничительные меры введены в отношении одного физического лица и пяти организаций. Эти субъекты входят в состав российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Евросовета, передает Новини.LIVE.

Санкции против производителей компонентов для дронов РФ

Все пять структур входят в группу компаний ABS Electro, которая специализируется на разработке и производстве электронных и радиоэлектронных компонентов для противодействия беспилотникам. В то же время эти организации участвуют в разработке технологий, усиливающих возможности российских БпЛА, в частности дронов типа Shahed и "Герань", повышая их устойчивость к средствам РЭБ.

Также несколько компаний занимаются производством автоматизированных систем управления для энергетической отрасли России, которая является одним из ключевых источников пополнения государственного бюджета.

Под санкции попала и председатель правления группы компаний ABS Electro, а также директор нескольких компаний, входящих в эту группу, Ирина Харисова.

"Сегодняшние списки были приняты в рамках ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Лица, включенные в этот санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, либо в их пользу, запрещено. Кроме того, к перечисленным физическим лицам применяется запрет на поездки в ЕС", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, американский лидер Дональд Трамп отметил, что законопроект о введении санкций против России имеет высокие шансы быть принятым. Активную поддержку этой инициативе оказывал сенатор Линдси Грэм.

Ранее Совет ЕС ввел санкции в отношении 15 лиц и одного учреждения, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В список вошли представители колонии в Оленевке, сотрудник ФСБ, руководители российских пенитенциарных учреждений, а также следственный изолятор №2 в Таганроге.