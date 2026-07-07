Европейские лидеры прибыли на саммит НАТО в Анкаре: первые заявления

Тайип Эрдоган и Александр Стубб на саммите в Анкаре. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

В Анкару начали прибывать участники саммита НАТО. Одними из первых на мероприятие прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Саммит НАТО в Анкаре 7 июля

По прибытии Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО вступило в новую эру европейской безопасности. По ее словам, европейские государства-члены Альянса активно увеличивают расходы на оборону и восстанавливают собственную оборонно-промышленную базу.

Ожидается, что в ходе саммита лидеры стран-членов НАТО обсудят ключевые вопросы укрепления коллективной безопасности, развития оборонного потенциала Альянса и дальнейшей поддержки Украины.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский с супругой также прибыл в Анкару на саммит НАТО. В частности, там обсудят усиление противовоздушной обороны Украины.

Известно, что одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины. Также ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.