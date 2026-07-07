Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Европейские лидеры прибыли на саммит НАТО в Анкаре: первые заявления

Европейские лидеры прибыли на саммит НАТО в Анкаре: первые заявления

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 14:11
Саммит НАТО в Анкаре — на событие прибыли европейские лидеры
Тайип Эрдоган и Александр Стубб на саммите в Анкаре. Фото: REUTERS

В Анкару начали прибывать участники саммита НАТО. Одними из первых на мероприятие прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Саммит НАТО в Анкаре 7 июля

По прибытии Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО вступило в новую эру европейской безопасности. По ее словам, европейские государства-члены Альянса активно увеличивают расходы на оборону и восстанавливают собственную оборонно-промышленную базу.

Ожидается, что в ходе саммита лидеры стран-членов НАТО обсудят ключевые вопросы укрепления коллективной безопасности, развития оборонного потенциала Альянса и дальнейшей поддержки Украины.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский с супругой также прибыл в Анкару на саммит НАТО. В частности, там обсудят усиление противовоздушной обороны Украины.

Читайте также:

Известно, что одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины. Также ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Европа безопасность Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации