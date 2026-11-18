Политолог Олег Саакян. Фото: кадр из видео

Европейские государства пока не способны изменить ход переговоров по Украине, а попытки вовлечь в этот процесс Францию, Великобританию, Германию, Италию и Польшу выглядят как имитация. Политолог Олег Саакян подчеркнул, что вместо того, чтобы проситься за американско-российский стол, Европа должна сформировать собственную площадку и четкую повестку дня.

Об этом Олег Саакян заявил в эфире День.LIVE.

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Политолог считает, что Европа не готова диктовать свои правила на переговорах

По мнению эксперта, ключевая проблема заключается не в количестве делегаций, пытающихся попасть на встречи с участием Вашингтона, а в отсутствии сформированной европейской повестки дня и отдельного переговорного формата. Он отметил, что нынешние переговоры между США и Россией не соответствуют интересам Украины, поскольку не содержат условий для достижения реальных договоренностей.

"Имитация. Это ничего не меняет. Европейцы пока не способны переломить ход событий. Хотя для нас важно, чтобы Европа была субъектом в потенциальных и будущих переговорных процессах", — заявил Олег Саакян.

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Политолог подчеркнул, что попытки европейских столиц добиться места за чужим столом не принесут результата, если ЕС и партнеры не инициируют собственный формат переговоров.

"Это три голоса, пять или семь голосов, которые будут дергать Соединенные Штаты за штанину и говорить: "Пустите нас за стол переговоров". Потому что так не работает. Потому что если Европа хочет занять субъектную позицию, она должна создать свой собственный стол. Для нас тот стол, который существует в российско-американском формате, является невыгодным. Потому что у этого стола нет никаких характеристик, которые позволили бы реально договориться за ним", — пояснил эксперт.

Почему формат "Европятерки" вызовет негативные последствия

Отдельным препятствием остается неспособность Брюсселя выступать от имени всей Европы. Брюссель не имеет мандата представлять не только государства за пределами блока, такие как Великобритания, Норвегия или Украина, но и не смог определить единого переговорщика даже среди более чем 27 стран Евросоюза.

Из-за этого инициатива сначала перешла в формат «Евро-3» в составе ядерной Великобритании, Франции и крупнейшей экономики ЕС — Германии. Однако такой формат не учитывает интересы других стран, поэтому к списку присоединились Польша и Италия, которые отказались мириться с тем, что их позицию будут озвучивать без предварительного согласования.

По мнению Саакяна, появление "Европятерки" неизбежно приведет к дальнейшему расширению списка претендентов и доведет ситуацию до абсурда. Сначала о своих правах и самом большом бюджете напомнит сам Брюссель, затем присоединиться потребует Испания, превратив формат в "Евросемерку", а дальше очередь дойдет до 9–11 стран и даже Венгрии.

"Евросемерка" может превратиться в "Евро-9" или "Евро-11", потому что придется привлекать других. Ну и в конечном итоге все может дойти до полного абсурда, когда уже, скажем, Венгрия спросит: "А почему это?". Соответственно, на данный момент этот вопрос заключается не столько в определении конкретного субъекта, сколько в определении повестки дня, которую предлагает Европа", — подытожил Олег Саакян.

Новини.LIVE сообщали, что дискуссии о том, как и на каких условиях вести переговоры с Москвой, в последнее время обострились сразу на нескольких уровнях. Еще 16 ноября в Брюсселе глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Кремль вновь выдвигает свои старые ультиматумы образца 2021 года для того, чтобы затягивать войну и уничтожать Украину. По её мнению, эти требования абсурдны, а садиться за стол переговоров с Россией можно только после полного прекращения огня.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что европейским лидерам не стоит полностью отдавать инициативу в переговорах с Владимиром Путиным на откуп Вашингтону. Несмотря на благодарность американцам за возобновление контактов, он призвал Европу выработать общую позицию и напрямую доносить её до Кремля.

Похожее видение продвигают и в Белом доме. Специальный посланник американского президента Джаред Кушнер сообщил, что США не только готовят темы для очередной трехсторонней встречи с участием Киева, Вашингтона и Москвы, но и помогают наладить прямую связь между Россией и европейцами, ища новые способы сгладить острые противоречия.