Закончится ли война в Украине уже в 2026 году и при каких условиях военным могут поднять выплаты и премии — в интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат ВР Егор Чернев.

— На фоне тех геополитических провалов, которые сейчас имеет Кремль, это был ответ США. Россияне же не могут ответить американцам напрямую после задержания танкеров, после Венесуэлы и задержания Мадуро, союзника России. Путин не может отвечать на равных, поэтому отвечает, чем может, фактически выплескивая на нас свой гнев, как так сказать.

Орешник был без боевой части, то есть без ядерной части, ведь это ядерный носитель. Однако тем не менее, даже кинетическая энергия такого удара наносит определенные разрушения.

После орешника Россия массово атаковала Киев. Поэтому это был такой комплексный ответ, условно говоря, на ту самую "атаку дронов на путинскую резиденцию", которой же на самом деле не было. Но россияне же не могут отказаться от своих слов и пытаются таким образом типа отвечать.

Мне кажется, что весь мир уже увидел, что репутация Путина как основного вора опустились ниже плинтуса. США показали свою силу и показали, что могут действовать решительно, несмотря на то, то ли Мадуро, союзник России, то ли российский танкер с российскими флагами.

И вот эта жалкая попытка показать свою силу, исключительно здесь в Украине, а не отвечая Штатам, это единственная, я думаю, причина такой реакции.

План мира практически готов. После согласования с нашими европейскими и американскими союзниками его должны показать Путину. Какой реакции от него ожидают наши международные партнеры?

— Ну, мы видим реакцию. Орешник, массовые обстрелы Киева — это и есть реакция России на этот план. Россияне не готовы к мирному урегулированию войны.

Но у наших партнеров точно есть рычаги влияния и анонсирован, например, тот самый американский законопроект об усилении санкций против РФ. По словам автора законопроекта Грэма (Линдси Грэм, - американский политик-республиканец. - ред), президент Трамп дал зеленый свет. То есть он должен быть проголосован.

Это определенный шаг к принуждению к миру.

Насколько вероятно, что этот законопроект могут вынести на голосование уже на этой неделе, например?

— Все возможно. И если действительно есть зеленый свет от Трампа, то он может быть вынесен на голосование. Процедура, собственно, вынесения в США такова, что это не решение коллегиального органа, как, например, у нас - согласительного совета.

Это решение одного человека, спикера Джонсона: если он хочет что-то поставить на голосование — он это делает.

Поэтому, собственно, мы сейчас зависим от спикера Джонсона, а он в свою очередь — от позиции Трампа.

Поэтому если Трамп действительно дал зеленый свет, то данный законопроект может быть вынесен на первое в голосование в нижнюю палату представителей, а потом проголосован в Сенате. Или наоборот. Не имеет значения, каким образом он будет проголосован.

Какие сигналы могут свидетельствовать о том, что американцы действительно готовы надавить на Путина?

— Видим геополитические события. Это захват танкера РФ и это определенный ход в эскалацию. С одной стороны, Россия не может это проглотить, потому что окажется, что она слаба и не может защищать свою международную торговлю в международных водах.

С другой стороны, Трамп сделал определенные шаги в сторону эскалации и это означает, что взаимодействие с РФ будет усложняться. США показали, что российский теневой флот вне закона и с ним можно делать все, что угодно. Кто схватил — того и нефть.

Теоретически можно предположить, что где-то полгода или несколько месяцев и история с теневой нефтью России может быть завершена?

— Думаю, что при такой политике Соединенных Штатов, а может и стран-союзников, плюс санкционной политике Украины в виде дронов, это может быть. Россия же скупила флот танкеров, которые никому не нужны, их никто не страхует в нормальных юрисдикциях, поэтому они ушли под флаги африканских стран, где нет реестров танкеров, набрали экипаж, который готов рисковать. Но предел этому риску тоже есть — никто не захочет быть захваченным или же оказаться в американской тюрьме.

Это примерные шаги Соединенных Штатов Америки, чтобы надавить на Путина пойти на мировое соглашение. А какой план Б есть, в частности, у Украины?

— У нас не так много вариантов — либо защищаться, либо капитулировать. Капитулировать никто не собирается. Наша задача — продержаться подольше, пока наши союзники будут продолжать давить на Российскую Федерацию.

А они эту войну заканчивать не хотят. Поэтому их следует или принудить военным путем, разгромив на поле боя или же экономическим.

Наши партнеры имеют все необходимые ресурсы и могут нам их предоставить, но нет на это пока готовности. Также они могут усиливать санкции против РФ и продолжать борьбу против теневого флота.

Наша задача сейчас максимально оптимизировать наши ресурсы, которые мы тратим на войну, максимально заменить людей на поле боя техникой, роботами, дронами, что мы и делаем, и в целом перестроить систему нашей защиты.

Вот это, собственно, и есть план Б.

Конечно, для этого всего должны иметь ресурсы. В конце прошлого года Европейский Союз все же принял решение о выделении нам 90 миллиардов в качестве кредита и это точно нам сможет помочь.

Какие страны готовы развернуть в Украине свой военный контингент и где именно эти войска будут находиться?

— Честно говоря, непонятно вообще, будут ли они. Они могут быть размещены только в двух случаях, если на это согласится Россия. Или же Россию заставят и Штаты будут гарантами для тех стран, которые разместят свой контингент здесь.

Позицию России мы увидели — она не готова. Далее могут быть два сценария: либо все отказываются от размещения, либо Соединенные Штаты говорят "мы приняли решение, это часть соглашения, которое мы поддерживаем. Или ты соглашаешься, Путин, или ты нет. Но мы гарантируем безопасность странам на территории Украины. Если будет нападение на них, мы за собой оставляем право ответа в той или иной степени на такую агрессию".

Вот это может быть условием размещения таких войск. В противном случае, мне кажется, наши партнеры пока не готовы на прямое противостояние.

Это условие проговаривается? Что Штаты могут быть гарантами размещения иностранного военного контингента в Украине?

— Это основной акцент, который был сделан в переговорах между Украиной и США, между Украиной, Европой и США в трехстороннем формате.

Украина настаивает на формате, условно, аналога пятой статьи Вашингтонского договора.

В разной компоновке это может быть, потому что пятая статья говорит о том, что нападение на одну страну означает нападение на все страны. Но как реагировать должны эти страны - это уже на усмотрение стран.

Кто-то может послать свои войска, кто-то — предоставить финансовую поддержку, вооружение, тренировки, логистику и тд. Сейчас наша задача, чтобы наши партнеры взяли на себя эти обязательства. А США, в частности, обязательства в части гарантий нашим гарантам. Вот в таком формате это может заработать.

Сейчас речь об американских гарантиях безопасности на 20-50 лет, а что дальше? Вряд ли Россия исчезнет из-под наших границ.

— Мы сейчас движемся в таком бешеном ритме, что то, что существовало 80 лет, просто ломается. Миропорядка после Второй мировой фактически не существует. Даже страна-гарант, США, Трамп, говорит о том, что чихать я хотел на международное морское право.

К сожалению, мы живем в таких обстоятельствах. Что будет через 50 лет? Думаю, это будет совершенно новая структура или архитектура безопасности. Думаю, что, к сожалению, мы на пороге большей войны в Европе. И вот окончание этой большой войны перебалансирует силы не только в Европе, а вообще в мире между нынешними игроками.

Это будет понятно даже в ближайшее время. РФ в этой иерархии будет вассалом Китая и останется в восточном полушарии региональным лидером, а не одним из трех крупных игроков на мировой арене.

То есть вы согласны с прогнозами нашей разведки о том, что Путин действительно готовит нападение на НАТО и начинает войну со стран Балтии?

— К сожалению, очень многое фактически на это указывает. Необязательно, что это будет после окончания этой войны. Он может параллельно это сделать. Очень многое поставлено на карту самим Путиным. И он эту войну начинал не ради плюс трех областей Украины, а ради перераспределения мира. В декабре 21-го года он выдвинул ультиматум отодвинуть границы НАТО на 97-й год. То есть как минимум забрать сферы влияния, которые были у Советского Союза до его развала.

Страны Балтии понимают эту угрозу. Поляки тоже и уже готовятся.

Возвращаясь к теме Украины. Какие изменения могут ждать украинское войско после перезагрузки политической сферы.

— У нас уже была встреча с министром обороны еще до его назначения, на которой он представил свое видение. Это будет акцент на технологичности и на переходе к новым формам ведения войны. Дроны, НРК, должно быть перестроено управление, без советчины, которая сегодня парализует многие процессы.

У нас очень много талантливых людей, которые пришли из гражданской жизни и выстроили систему внутри. Мы видим эффективные группировки на уровне бригад и корпусов.

Михаил очень талантливый менеджер. Он выстраивал достаточно четкую систему в Министерстве цифровой трансформации.

Хотя Министерство обороны — это огромная махина с огромным количеством различных направлений. Это и армия, личный состав и вооружение, строительство, земли, хозяйство.

Там очень много чего.

Как в Украине движется процесс мобилизации?

— Мобилизация идет. Не скажу, что она закрывает все потребности армии, но мы ищем различные возможности, как усилить и повысить мотивацию людей для этого.

В частности, вчера у нас на комитете рассматривали законопроект, который уже рекомендовали к первому чтению относительно новых контрактов в Вооруженных Силах. Планируем повысить зарплаты тем, кто подписывать контракт на год-два, пять, десять, условно говоря, лет.

В зависимости от звания будут начисляться надбавки, как и за опасность службы.

Суммы на рассмотрении у Минфина. Предложения есть, но я пока не готов говорить об этом. Увеличение базовой ставки может быть в несколько раз.

Было проведено исследование о готовности тех, кто сейчас в войсках, переподписать контракты. И я думаю, что до 50% личного состава будут готовы продолжить службу на новых условиях. Также можем привлечь и новых.

Собственно, это и может быть новая армия ВСУ и в целом ВСУ уже нового мирного времени в количестве 800 тысяч?

Это должна быть такая армия. Сейчас основная задача — найти средства для покрытия финансовых расходов. Мы также ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы они предоставляли финансирование нам не только на вооружение, но и финансирование армии.

То есть в ближайшие месяцы законопроект о повышении зарплат военным в случае подписания или предподписания контракта будет принят?

Я надеюсь, что да. Когда он будет проголосован как рамочный — правительство уже будет разрабатывать конкретные категории финансирования. По плану — у нас должен быть постепенный переход на контрактную основу.

Как решить проблему СЗЧ?

— Мы работаем над новым законопроектом по СЗЧ, который с одной стороны будет вносить изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс, а с другой стороны — изменения по мотивации возвращения в армию этих людей.

Опять же, там будет определенный испытательный срок. Если возвращаешься в течение трех месяцев, добросовестно выполняешь обязанности на своем месте, в своей части — уголовная ответственность за СЗЧ будет снята.

Должны найти тот максимальный баланс, с одной стороны, чтобы вернуть людей, а с другой, чтобы это не стимулировало людей снова идти в СВЧ.

Я абсолютно четко понимаю, что есть разные причины таких решений: от неправильной базовой морально-психологической подготовки люди просто боятся и уходят. Хотя 70% нашей армии находится на тыловых позициях, условно говоря.

И до просто усталости людей. Особенно в боевых подразделениях. Наша задача — найти проблемные точки и решить их или ротациями, или дополнительными отпусками, или денежным финансированием.

Но в случае третьего СЗЧ за войну будет уголовная ответственность.

На сколько эффективны украинские дроны-перехватчики против российских ударных дронов?

— Мы закладываем минимум два и в наших планах есть производить по тысяче перехватчиков в день. Думаю, к концу первого квартала мы выйдем даже больше, чем тысячу в день.

Упираемся в денежное обеспечение и финансирование, и мы ищем его.

Второе — в быстрое масштабирование производства именно частными производителями, которые это делают. Не все, к сожалению, могут быстро масштабироваться, но мы им помогаем, особенно тем, кто показывает свою эффективность.

Наши дипстрайки, то есть наши дальнобойные удары по России сейчас наносятся исключительно украинскими дронами и ракетами?

— Если мы говорим о дипстрайках, то да. Если о переднем крае, то используем в том числе Storm Shadow, но ее дальность 450 км. Такие цифры, конечно, очень интересно услышать, сколько в целом стоит массированный запуск украинских дронов дальнобойных.

Каждая наша операция состоит из нескольких составляющих: разведки, доразведки, истощения российской ПВО, уничтожения ПВО, из того, что мы делаем коридоры. Очень много составляющих, сил и средств, которые используются на сегодняшний день. Но вся эта совокупная стоимость на много ниже, чем тот ущерб, который мы наносим РФ. Особенно в НПЗ.

С точки зрения нынешнего дня, вероятно ли окончание войны или замораживание войны уже в этом году?

— Думаю, что вероятно. Но даже не из-за готовности РФ, а из-за нашего с партнерами принуждения закончить эту войну из-за нехватки ресурсов для ее продолжения. Это может быть в перспективе полгода, то есть лето, возможно осень.

На это указывает много факторов: ухудшается состояние российской экономики и если будут введены новые санкции — она будет еще больше ухудшаться.