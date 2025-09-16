Видео
Главная Новости дня Эвакуация людей из Запорожья — Харченко сделала заявление

Эвакуация людей из Запорожья — Харченко сделала заявление

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:09
Эвакуация населения из Запорожья — что говорит Регина Харченко
Регина Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сделала заявление об эвакуации людей. По ее словам, сейчас для этого нет оснований ни в одном районе города.

Об этом Регина Харченко сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

Эвакуация из Запорожья

"Это очень сложный вопрос и он является комплексным, поскольку основная задача принимать такие решения — это все же задача военных, людей экспертных и компетентных в этом, а также областной военной администрации", — отметила Харченко.

По ее словам, город будет выполнять такие функции, если примут соответствующее решение.

Исполняющая обязанности мэра отметила, что запланированы учения для персонала, для районных администраций, для коммунальных предприятий, чтобы в случае угрозы оказывать всю необходимую помощь людям.

"Сейчас нет оснований для проведения эвакуации ни из одного района города", — добавила Харченко.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские захватчики массированно атаковали Запорожье. Известно о 20 раненых и двух погибших.

А украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, оккупанты били по Запорожью реактивной артиллерией и авиабомбами.

война эвакуация Запорожье Украина обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
