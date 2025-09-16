Відео
Головна Новини дня Евакуація людей із Запоріжжя — Харченко зробила заяву

Евакуація людей із Запоріжжя — Харченко зробила заяву

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 19:09
Евакуація населення із Запоріжжя — що каже Регіна Харченко
Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Виконувач обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зробила заяву про евакуацію людей. За її словами, наразі для цього немає підстав у жодному районі міста.

Про це Регіна Харченко сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 вересня.

Евакуація із Запоріжжя

"Це дуже складне питання, і воно є комплексним, оскільки основна задача приймати такі рішення — це все ж таки задача військових, людей експертних та компетентних у цьому, а також обласної військової адміністрації", — зазначила Харченко.

За її словами, місто буде виконувати такі функції, якщо приймуть відповідне рішення. 

Виконувач обовʼязків мера зауважила, що заплановані навчання для персоналу, для районних адміністрацій, для комунальних підприємств, щоб у випадку загрози надавати всю необхідну допомогу людям.

"Зараз немає підстав для проведення евакуації з жодного району міста", — додала Харченко.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня російські загарбники масовано атакували Запоріжжя. Наразі відомо про 20 поранених та двох загиблих.

А український лідер Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, окупанти били по Запоріжжю реактивною артилерією та авіабомбами.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
