Евакуація населення із Запоріжжя — що каже Регіна Харченко

Регіна Харченко. Фото: facebook.com/ReginaHarchenko21

Виконувач обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зробила заяву про евакуацію людей. За її словами, наразі для цього немає підстав у жодному районі міста.

Про це Регіна Харченко сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 вересня.

Евакуація із Запоріжжя

"Це дуже складне питання, і воно є комплексним, оскільки основна задача приймати такі рішення — це все ж таки задача військових, людей експертних та компетентних у цьому, а також обласної військової адміністрації", — зазначила Харченко.

За її словами, місто буде виконувати такі функції, якщо приймуть відповідне рішення.

Виконувач обовʼязків мера зауважила, що заплановані навчання для персоналу, для районних адміністрацій, для комунальних підприємств, щоб у випадку загрози надавати всю необхідну допомогу людям.

"Зараз немає підстав для проведення евакуації з жодного району міста", — додала Харченко.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня російські загарбники масовано атакували Запоріжжя. Наразі відомо про 20 поранених та двох загиблих.

А український лідер Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, окупанти били по Запоріжжю реактивною артилерією та авіабомбами.