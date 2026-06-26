Это незрелость: Буданов оценил действия президента Польши

Кирилл Буданов выступает перед публикой. Фото: Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Дипломатические разногласия между Варшавой и Киевом рискуют перерасти в более серьёзную проблему. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов резко раскритиковал решение польского лидера Кароля Навроцкого в отношении Владимира Зеленского и предупредил о неизбежном ухудшении двусторонних отношений, если стороны не остановятся.

Об этом Кирилл Буданов заявил во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии, цитирует Новини.LIVE.

Кирилл Буданов раскритиковал действия Польши в отношении Украины

По его словам, тем, кто принимает подобные решения, стоило бы сначала позаботиться о лишении наград более одиозных исторических деятелей.

«Если уже заниматься такими вещами, то сначала нужно было хотя бы лишить Муссолини ордена», — отметил чиновник, добавив, что нынешняя ситуация выглядит крайне странно.

Саму идею отменить награду Буданов оценил очень негативно, возложив ответственность на польских политиков, которые сначала подтолкнули к такому решению, а затем его узаконили.

«Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше», — подчеркнул он.

Глава Офиса президента также назвал то, что произошло в Варшаве, «страшной ошибкой», ведь ухудшение отношений с соседними странами влечет за собой ряд сложностей. Буданов напомнил, что с соседними государствами необходимо выстраивать либо нейтральные, либо исключительно хорошие отношения. В противном случае обострение всегда провоцирует как политические, так и сугубо экономические проблемы для обеих сторон.

Отдельно Кирилл Буданов предупредил, что спор между Польшей и Украиной еще не перерос в открытый политический конфликт, но динамика неутешительна.

«Это еще не пик, поверьте мне. Дальше будет, как говорится, если все немного не остановятся», — подытожил Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что между Киевом и Варшавой разгорелся новый дипломатический скандал из-за вопроса исторической памяти. Поводом для обострения стал указ Владимира Зеленского, который по просьбе военных присвоил одному из подразделений ССО почетное название «Героев УПА».

Президент Польши Кароль Навроцкий расценил это как оскорбление и принял решение лишить своего украинского коллегу высшей государственной награды — Ордена Белого Орла. В ответ Зеленский 20 июня демонстративно вернул орден Варшаве, отправив его через «Новую почту». Президент иронично заметил, что Украина не цепляется за награду, кавалерами которой в свое время числились Екатерина II и Бенито Муссолини.

Этот шаг солидарно поддержали другие украинские чиновники: Андрей Сибига, Игорь Жовква и глава Офиса президента Кирилл Буданов, которые также вернули свои польские награды. Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Между тем в Канцелярии польского президента в лице Агнешки Енджак пояснили, что спорные исторические фигуры до сих пор остаются в реестрах ордена исключительно из-за норм права, запрещающих лишать наград умерших лиц.