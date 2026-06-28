Это наша система безопасности: Буданов обратился к гражданам в День Конституции

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Тридцать лет назад был принят Основной Закон Украины, по которому мы живем по сей день. Сегодня Конституция — это наша система обеспечения безопасности.

Наша сила — в единстве и в людях, для которых демократия — не просто слово, а способ выживания. Мы доказали: когда под угрозой находится само существование нации, именно человечность становится нашим главным оружием. Мы сражаемся за право быть собой.

За эти три десятилетия Украина прошла путь к Конституции как реальному фундаменту обороны. Мы стали сильнее.

Спасибо каждому, кто не ждет указаний, а просто делает свою работу: защищает, поддерживает порядок и работает на благо государства.

С Днём Конституции!

Слава Украине!

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