Это моя осознанная позиция: Лубинец о рукопожатии с омбудсменом РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его рукопожатие с российским омбудсменом было сознательным шагом в рамках работы по возвращению украинцев из плена. По его словам, такая форма общения является частью механизма защиты прав граждан Украины. Он подчеркнул, что общество уже видит результаты таких контактов.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции в среду, 1 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец объяснил рукопожатие с омбудсменом РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал общественное внимание к его рукопожатию с российской омбудсменкой, заявив, что это было сознательное решение в рамках рабочего процесса. По его словам, такое взаимодействие является частью механизма, позволяющего влиять на процесс возвращения украинцев из российского плена.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные публичные действия преследуют конкретную цель и приносят результаты в вопросе обмена.

"Сегодня я в очередной раз хочу публично заявить, что это была моя осознанная позиция. Она была направлена на то, чтобы украинское общество видела, что существует механизм дополнительной защиты прав граждан Украины через общение между мной и Лантратовой", — пояснил Лубинец.

Он отметил, что встречи с российской стороной проходят не формально, а привязаны к конкретным результатам, в частности касающимся возвращения военнопленных и гражданских лиц.

"Каждая моя публичная встреча с Лантратовой будет происходить тогда, когда будут результаты таких переговоров. И у нас уже есть два таких примера — обе встречи были связаны с возвращением военнопленных и гражданских лиц", — добавил омбудсмен.

Лубинец также подчеркнул, что уровень коммуникации с российским уполномоченным, по его мнению, лучше, чем с предыдущим представителем РФ, и происходит практически ежедневно.

"Сейчас, по сравнению с предыдущим уполномоченным Российской Федерации, я публично подтверждаю, что уровень коммуникации намного лучше. Практически ежедневно проходят консультации и переговоры, которые дают положительные результаты, видимые украинскому обществу", — сказал он.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что прямые переговоры, по его мнению, остаются ключевым инструментом для достижения результата в вопросах обмена.

Отдельно он подчеркнул роль международных партнеров в процессе возвращения украинцев, отметив, что Украина получает поддержку от США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также Лубинец отметил, что к работе привлечены различные государственные органы, а вопрос возвращения граждан остается приоритетным на самом высоком уровне, включая президента Украины и Офис главы государства.

"Возвращение наших граждан — военнопленных, гражданских лиц, заложников и украинских детей — это вопрос номер один для всех органов власти Украины", — подытожил омбудсмен.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Лубинец сообщил, что в ходе обмена военнопленными провел встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Стороны обсудили вопросы военнопленных и пропавших без вести, а также продолжение взаимных посещений удерживаемых лиц. Также была достигнута договоренность об обмене списками и дальнейшей проверке данных о возможном пребывании людей в плену РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина вернула из российского плена еще семерых гражданских лиц, которых оккупанты незаконно удерживали с 2022 года. Все освобожденные были задержаны на временно оккупированных территориях в разных регионах Украины, в частности в Мариуполе, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях. Среди них также есть доброволец бригады "Ангелы Тайры", которого ранее задержали вместе с парамедиком Тайрой.