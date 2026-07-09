Есть окно возможностей: Зеленский о перспективах достижения мира
9 июля 2026 20:37
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Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, — Зеленский
По словам президента, государство стало сильнее как на поле боя, так и в воздухе, и это признают международные партнеры.
Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты.
Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос, в частности, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите. По словам главы государства, Россия больше не имеет преимущества на фронте.
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