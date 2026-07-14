ЕС ввел санкции в отношении 15 человек, причастных к пыткам украинцев

Пыточная РФ в Харьковской области. Фото: Офис генерального прокурора Украины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Совет ЕС ввел санкции в отношении 15 человек и одной организации, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список вошли должностные лица колонии в Еленовке, сотрудник ФСБ, руководство российских пенитенциарных учреждений, а также СИЗО-2 в Таганроге. В Евросоюзе подчеркнули, что виновные в нарушениях международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Совет ЕС.

В санкционный список внесли лиц, причастных к преступлениям в Еленовке

Среди фигурантов санкций — первый заместитель начальника колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области Дмитрий Неелов. По данным Совета ЕС, он причастен к пыткам, избиений и унизительного обращения с украинскими военнопленными и гражданскими лицами, а также ответственен за задержку эвакуации раненых после массовой гибели украинских пленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.

Ограничения также введены в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и сотрудников колонии, которых ЕС считает причастными к жестокому обращению с украинскими пленными.

Под санкции попали сотрудник ФСБ и руководители колоний РФ

В санкционный список внесли начальника охраны колонии №7 в селе Пакино Владимирской области России Алексея Хавецкого. По данным Совета ЕС, в этом учреждении украинских военнопленных систематически подвергали избиениям, пыткам электрическим током, умышленному голоданию, сексуальному насилию и другим формам жестокого обращения.

Также санкции введены в отношении сотрудника ФСБ Яна Заневского, которого ЕС считает причастным к незаконным задержаниям и пыткам гражданских лиц на временно оккупированных территориях Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. По данным Совета ЕС, пострадавшие подвергались избиениям, удушению и сексуальному насилию.

Под ограничения попал СИЗО, где погибла Виктория Рощина

Отдельно в санкционный список внесли СИЗО-2 в Таганроге, где, по данным ЕС, содержались украинские военнопленные и гражданские лица, в том числе журналисты и женщины.

В Совете ЕС отметили, что в этом учреждении систематически применялись пытки и жестокое обращение, которые в отдельных случаях приводили к смерти заключенных. Именно в этом СИЗО, по данным Евросоюза, после года незаконного заключения и многочисленных признаков пыток скончалась украинская журналистка Виктория Рощина.

Санкции введены из-за преступлений в колонии №10

В рамках отдельного санкционного режима Совет ЕС включил в список еще семерых лиц, связанных с колонией №10 в селе Ударный. Среди них — начальник учреждения Александр Гнутов, пятеро его заместителей и руководительница медицинской части Галина Мокшанова.

По данным ЕС, в колонии содержались сотни украинских военнопленных и гражданских лиц. Бывшие заключенные сообщали о избиениях, пытках электрическим током, сексуальном насилии, имитации казней, длительном удержании в стрессовых позах, что приводило к трофическим язвам, а также об отказе в оказании медицинской помощи. Кроме того, гражданских лиц содержали в тех же условиях, что и военнопленных, без суда и без определённого правового статуса.

Какие ограничения предусматривают санкции

Все лица и организации, внесенные в санкционные списки, подпадают под замораживание активов. Гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять им средства или другие финансовые ресурсы. Кроме того, физическим лицам запрещен въезд в страны ЕС и транзит через их территорию.

В Совете ЕС подчеркнули, что пытки, жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских лиц являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права. Евросоюз также призвал обеспечить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ ко всем удерживаемым лицам и привлечь виновных к ответственности.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным ООН, 96% освобожденных украинских военнопленных заявили о пытках или жестоком обращении в российском плену. Как сообщил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, такие данные содержатся в официальном отчете мониторинговой миссии ООН. Согласно документу, о пытках рассказали 697 из 725 опрошенных освобожденных пленных.

Новини.LIVE также писали, что во время пребывания в российском СИЗО №2 в Таганроге украинская журналистка Виктория Рощина получила тяжелые травмы, в частности перелом затылочной кости. В Нацполиции заявили, что она систематически подвергалась физическому и психологическому насилию и содержалась в нечеловеческих условиях. По данным следствия, Рощина скончалась 19 сентября 2024 года после перевода в другое российское СИЗО в результате длительного жестокого обращения.