Соглашение Индии и ЕС о свободной торговле — что говорит Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейцы финансируют войну против самих себя. Он отметил, что Америка пошла на значительные большие жертвы, а Европа подписала соглашение о свободной торговле с Индией.

Об этом пишет Reuters.

Что говорят в США о соглашении между ЕС и Индией

Бессент отметил, что США пошли на значительно большие жертвы, чем европейцы. По его словам, Америка ввела 25% пошлины против Индии за закупку российской нефти, а Европа подписала со страной соглашение о свободной торговле.

"И что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписывают торговое соглашение с Индией. Российская нефть поступает в Индию, там ее перерабатывают, после чего рафинированные нефтепродукты покупают европейцы. Таким образом, европейцы финансируют войну против самих себя", — отметил министр финансов.

Отмечается, Индия и ЕС готовятся подписать масштабное соглашение о свободной торговле. Индия предложила резко снизить пошлины на автомобили с ДВС — со 110% до 40%, а затем до 10%. Льготы будут касаться авто дороже 15 тыс. евро с квотой 200 тыс. машин, которую могут пересмотреть.

Это открывает индийский рынок для европейских брендов (Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW) и может существенно увеличить торговлю. Сейчас их доля в Индии — менее 4%.

Напомним, 2 января Индия возобновила импорт нефти из РФ после санкций США. Как уточняет Bloomberg, сырье планируют перерабатывать на топливо для внутреннего рынка Индии.

Уже 5 января Трамп пригрозил Индии серьезными пошлинами из-за нефти из России. По его словам, терпение Вашингтона не безгранично, и США "могут очень быстро поднять для них тарифы".