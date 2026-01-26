Угода Індії та ЄС про вільну торгівлю — що каже Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейці фінансують війну проти самих себе. Він наголосив, що Америка пішла на значні більші жертви, а Європа підписала угоду про вільну торгівлю з Індією.

Про це пише Reuters.

Що кажуть в США про угоду між ЄС та Індією

Бессент наголосив, що США пішли на значно більші жертви, ніж європейці. За його словами, Америка запровадила 25% мита проти Індії за закупівлю російської нафти, а Європа підписала з країною угоду про вільну торгівлю.

"І що сталося минулого тижня? Європейці підписують торгівельну угоду з Індією. Російська нафта надходить до Індії, там її переробляють, після чого рафіновані нафтопродукти купують європейці. Таким чином, європейці фінансують війну проти самих себе", — зазначив міністр фінансів.

Зазначається, Індія та ЄС готуються підписати масштабну угоду про вільну торгівлю. Індія запропонувала різко знизити мита на автомобілі з ДВЗ — зі 110% до 40%, а згодом до 10%. Пільги стосуватимуться авто дорожчих за 15 тис. євро з квотою 200 тис. машин, яку можуть переглянути.

Це відкриває індійський ринок для європейських брендів (Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW) і може суттєво збільшити торгівлю. Зараз їхня частка в Індії — менш як 4%.

Нагадаємо, 2 січня Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США. Як уточнює Bloomberg, сировину планують переробляти на паливо для внутрішнього ринку Індії.

Вже 5 січня Трамп пригрозив Індії серйозними митами через нафту з Росії. За його словами, терпіння Вашингтона не безмежне, і США "можуть дуже швидко підняти для них тарифи".