Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС фінансує війну проти себе — Бессент про угоду з Індією

ЄС фінансує війну проти себе — Бессент про угоду з Індією

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 13:00
Угода Індії та ЄС про вільну торгівлю — що каже Скотт Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейці фінансують війну проти самих себе. Він наголосив, що Америка пішла на значні більші жертви, а Європа підписала угоду про вільну торгівлю з Індією

Про це пише Reuters. 

Реклама
Читайте також:

Що кажуть в США про угоду між ЄС та Індією

Бессент наголосив, що США пішли на значно більші жертви, ніж європейці. За його словами, Америка запровадила 25% мита проти Індії за закупівлю російської нафти, а Європа підписала з країною угоду про вільну торгівлю.

"І що сталося минулого тижня? Європейці підписують торгівельну угоду з Індією. Російська нафта надходить до Індії, там її переробляють, після чого рафіновані нафтопродукти купують європейці. Таким чином, європейці фінансують війну проти самих себе", — зазначив міністр фінансів. 

Зазначається, Індія та ЄС готуються підписати масштабну угоду про вільну торгівлю. Індія запропонувала різко знизити мита на автомобілі з ДВЗ — зі 110% до 40%, а згодом до 10%. Пільги стосуватимуться авто дорожчих за 15 тис. євро з квотою 200 тис. машин, яку можуть переглянути.

Це відкриває індійський ринок для європейських брендів (Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW) і може суттєво збільшити торгівлю. Зараз їхня частка в Індії — менш як 4%.

Нагадаємо, 2 січня Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США. Як уточнює Bloomberg, сировину планують переробляти на паливо для внутрішнього ринку Індії.

Вже 5 січня Трамп пригрозив Індії серйозними митами через нафту з Росії. За його словами, терпіння Вашингтона не безмежне, і США "можуть дуже швидко підняти для них тарифи".

Індія торгівля нафта угода Росія Скотт Бессент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації