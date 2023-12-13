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Эпидемия кори — в Румынии от болезни умер младенец

13 декабря 2023 08:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эпидемия кори — в Румынии от болезни умер младенец
Медицинский работник в больнице. Иллюстративное фото: RFI
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Румынии в городе Брашов была зафиксирована первая смерть человека от кори. Такой случай произошел после начала эпидемии в стране.

Об этом пишет NewsMaker.

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Отмечается, что от болезни умер младенец, которому было семь месяцев. Он заразился корью от своего брата, который был невакцинирован.

В Национальном институте общественного здоровья Румынии говорят, что в 29 уездах зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания корью.

Сколько людей болели корью в Румынии

Больше всего заболеваний в:

  • Муреше — 628,
  • Брашове — 344,
  • Бухаресте — 290.

"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы упростить вакцинацию детей в возрасте 9-11 месяцев", — отметили в министерстве здравоохранения страны.

Напомним, ранее в Раздельнянском районе Одесской области в подсобном хозяйстве Новосавицкого психоневрологического дома-интерната погибли свиньи. Лабораторные анализы показали, что в их крови был образец африканской чумы.

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