Эпидемия кори — в Румынии от болезни умер младенец
В Румынии в городе Брашов была зафиксирована первая смерть человека от кори. Такой случай произошел после начала эпидемии в стране.
Об этом пишет NewsMaker.
Смерть ребенка от кори в Румынии
Отмечается, что от болезни умер младенец, которому было семь месяцев. Он заразился корью от своего брата, который был невакцинирован.
В Национальном институте общественного здоровья Румынии говорят, что в 29 уездах зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания корью.
Сколько людей болели корью в Румынии
Больше всего заболеваний в:
- Муреше — 628,
- Брашове — 344,
- Бухаресте — 290.
"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы упростить вакцинацию детей в возрасте 9-11 месяцев", — отметили в министерстве здравоохранения страны.
Напомним, ранее в Раздельнянском районе Одесской области в подсобном хозяйстве Новосавицкого психоневрологического дома-интерната погибли свиньи. Лабораторные анализы показали, что в их крови был образец африканской чумы.
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