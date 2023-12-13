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Епідемія кору — в Румунії від хвороби померло немовля

13 грудня 2023 08:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Епідемія кору — в Румунії від хвороби померло немовля
Медичний працівник в лікарні. Ілюстративне фото: RFI
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Румунії в місті Брашов було зафіксовано першу смерть людини від кору. Такий випадок стався після початку епідемії в країні. 

Про це пише NewsMaker.

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Зазначається, що від хвороби померло немовля, якому було сім місяців. Воно заразилося кором від свого брата, який був невакцинований.

У Національному інституті громадського здоров'я Румунії кажуть, що в 29 повітах зафіксовано понад дві тисячі випадків захворювання на кір. 

Скільки людей хворіли на кір в Румунії

Найбільше захворювань в:

  • Муреші — 628,
  • Брашові — 344,
  • Бухаресті — 290.

"З огляду на тривожне зростання захворюваності на кір, а також велику кількість заражених дітей у педіатричних та інфекційних відділеннях лікарень, міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило національну епідемію кору, щоб спростити вакцинацію дітей віком 9-11 місяців", — зазначили у міністерстві охорони здоров'я країни. 

Нагадаємо, раніше у Роздільнянському районі Одеської області у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату загинули свині. Лабораторні аналізи показали, що у їхній крові був зразок африканської чуми. 

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