Епідемія кору — в Румунії від хвороби померло немовля
В Румунії в місті Брашов було зафіксовано першу смерть людини від кору. Такий випадок стався після початку епідемії в країні.
Про це пише NewsMaker.
Смерть дитини від кору в Румунії
Зазначається, що від хвороби померло немовля, якому було сім місяців. Воно заразилося кором від свого брата, який був невакцинований.
У Національному інституті громадського здоров'я Румунії кажуть, що в 29 повітах зафіксовано понад дві тисячі випадків захворювання на кір.
Скільки людей хворіли на кір в Румунії
Найбільше захворювань в:
- Муреші — 628,
- Брашові — 344,
- Бухаресті — 290.
"З огляду на тривожне зростання захворюваності на кір, а також велику кількість заражених дітей у педіатричних та інфекційних відділеннях лікарень, міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило національну епідемію кору, щоб спростити вакцинацію дітей віком 9-11 місяців", — зазначили у міністерстві охорони здоров'я країни.
Нагадаємо, раніше у Роздільнянському районі Одеської області у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату загинули свині. Лабораторні аналізи показали, що у їхній крові був зразок африканської чуми.
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