Энди Бернем объявил о первых назначениях в правительстве Великобритании

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о первых кадровых решениях в новом составе правительства. Пост главы Министерства иностранных дел занял Эд Милибэнд, сменивший на этой должности Иветт Купер. Обновленный кабинет министров планирует и в дальнейшем активно поддерживать Украину.

Об этом со ссылкой на Sky News сообщает Новини.LIVE.

Позиция нового премьера в отношении Украины

"Я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что никаких изменений нет. Я буду с ним на все 100%, как был Кир Стармер", — подчеркнул Бернем.

Британский премьер также рассказал, что в течение последних лет, занимая пост мэра Большого Манчестера, он постоянно сотрудничал с украинскими коллегами.

"Я привношу весь этот опыт в свою новую роль. У президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой и решительной, и я лично всегда буду стоять рядом с ним", — подчеркнул новый глава правительства.

Ключевые назначения в правительстве

Милибэнд, возглавивший МИД, ранее отвечал за энергетическую безопасность в команде Кира Стармера и принимал непосредственное участие в международных встречах по защите и восстановлению украинской энергосистемы. Еще с 2014 года он придерживается жесткого курса в отношении Кремля, призывая мировое сообщество к максимальному экономическому и дипломатическому давлению на Путина.

Экс-министр обороны Джон Хили, зарекомендовавший себя как один из самых активных лоббистов украинских интересов, стал канцлером казначейства. Это вторая по влиятельности должность в стране — аналитики убеждены, что такое назначение свидетельствует о намерении Бернема сделать наращивание оборонных расходов одним из главных приоритетов государства.

В то же время Шабана Махмуд сохранила за собой пост министра внутренних дел. Об остальных кадровых решениях глава правительства объявит позже.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на Sky News, 20 июля Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании. Король Чарльз III предложил ему сформировать правительство, и Бернем принял это предложение. Ранее главой британского правительства был Кит Стармер.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Sky News сообщал, что Кит Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании. Подводя итоги своего пребывания на посту главы правительства, Стармер подчеркнул, что для него было большой честью служить Великобритании. По его мнению, за последние два года страна стала сильнее и справедливее.