Экс-чиновники Укрзализныци незаконно насчитали премии на 1, 6 млн грн — что их ждет
Двое экс-чиновников Укрзализныци незаконно насчитали премий на 1,6 млн грн. Им грозит от 7 до 12 лет.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Растрачивали чужие средства
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из филиалов Укрзализныци по обвинению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
По материалам следствия, обвиняемые, занимая должности директора и первого заместителя директора филиала АО "Укрзализныця", без согласования с членами правления, приняли решение о незаконном начислении и выплате денежных премий работникам филиала за работы, которые ими не выполнялись.
"Указанные действия должностных лиц привели к растрате денежных средств АО "Укрзализныця" в размере более 1,6 млн гривен", — сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который обманывал людей под видом трудоустройства в ЕС. За посреднические услуги мошенник требовал от 4 до 15 тыс. грн.
Напомним, что в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно о по меньшей мере шести случаях.
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