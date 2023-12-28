Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Експосадовці Укрзалізниці незаконно нарахували премії на 1,6 млн грн — що на них чекає arrow

Експосадовці Укрзалізниці незаконно нарахували премії на 1,6 млн грн — що на них чекає

28 грудня 2023 12:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експосадовці Укрзалізниці незаконно нарахували премії на 1,6 млн грн — що на них чекає
Залізничний вокзал. Ілюстративне фото: Укрзалізниця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Двоє експосадовців Укрзалізниці незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років.

Про це повідомили у Київській міські прокуратурі

Читайте також:
корупція
Пост на сторінці Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Розтрачували чужі кошти

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій Укрзалізниці за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

За матеріалами слідстава, обвинувачені, обіймаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ "Укрзалізниця", без погодження з членами правління прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними не виконувались.

"Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ "Укрзалізниця" у розмірі понад 1,6 млн гривень", — повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який ошукував людей під виглядом працевлаштування у ЄС. За посередницькі послуги шахрай вимагав від 4 до 15 тис. грн.

Нагадуємо, що у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі