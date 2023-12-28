Експосадовці Укрзалізниці незаконно нарахували премії на 1,6 млн грн — що на них чекає

Залізничний вокзал. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Двоє експосадовців Укрзалізниці незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років.

Про це повідомили у Київській міські прокуратурі.

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Пост на сторінці Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Розтрачували чужі кошти

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій Укрзалізниці за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

За матеріалами слідстава, обвинувачені, обіймаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ "Укрзалізниця", без погодження з членами правління прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними не виконувались.

"Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ "Укрзалізниця" у розмірі понад 1,6 млн гривень", — повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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