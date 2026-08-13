Эксперт: в Украине обострился дефицит водителей-международников

Российская атака на предприятие. Фото: Reuters

Международные грузоперевозчики в Украине сталкиваются с острым дефицитом водителей, а текущий уровень бронирования не позволяет полностью покрыть потребность отрасли в работниках. Соучредитель логистической компании "РИО-Транс" Руслан Шмаков заявил, что незабронированных водителей могут мобилизовать во время рейсов, из-за чего грузовики остаются без водителей.

Об этом Руслан Шмаков заявил в эфире "День.LIVE".

Перевозчики хотят бронировать всех водителей

По его словам, международные грузоперевозчики находятся в кризисе примерно с середины 2023 года, а одним из ключевых вызовов для отрасли стал дефицит кадров.

"Наша ассоциация международных грузоперевозчиков уже несколько лет выступает за то, чтобы именно международным грузоперевозчикам обеспечить хотя бы 100-процентную бронь", — сказал Шмаков.

Он пояснил, что водителю сложно работать без бронирования, поскольку его могут мобилизовать даже за пределами населенного пункта, где расположена база компании.

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"Он уезжает буквально на 50 километров от своей базы — его сейчас забирают. Никто без брони на эту должность не идет", — заявил соучредитель логистической компании.

В то же время Шмаков отметил, что в соответствии с действующим законодательством международные грузоперевозчики в настоящее время могут забронировать 50% военнообязанных работников.

Водителей могут мобилизовать во время рейсов

По словам Шмакова, ему известны случаи, когда незабронированных водителей останавливали на блокпостах и забирали из грузовиков. В результате транспорт оставался без водителя прямо на дороге.

"Ну, конечно, у нас есть такие случаи, и не один. Просто снимают с автомобиля на блокпосту", — рассказал он.

Он привёл пример водителя в возрасте 56 лет, которого, по его словам, также могли мобилизовать, несмотря на возраст.

"Он говорит: мне 56 лет. Они отвечают: хорошо, но мы сегодня берем таких, нам такие сегодня подходят. Поэтому его снимают — и все, водитель отправляется на службу", — сказал Шмаков.

В то же время приведенные им случаи являются заявлениями представителя бизнеса. Для оценки масштабов таких ситуаций необходимы данные соответствующих государственных органов и документально подтвержденные случаи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки 5 августа в киевских супермаркетах возник временный дефицит части овощей, фруктов и других продуктов. В результате удара были повреждены логистические центры Fozzy Group, из-за чего компании пришлось менять маршруты доставки и перераспределять товарные потоки. Больше всего перебоев зафиксировали с продукцией, требующей специальных условий хранения.

Также Новини.LIVE сообщали об ограничении продажи дизельного топлива в отдельных украинских сетях АЗС. Причиной называли проблемы с поставками топлива и логистикой на фоне российских атак. В сетях вводили лимиты на объемы отпуска дизельного топлива для отдельных категорий потребителей, чтобы обеспечить стабильность его доступности.