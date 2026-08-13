Експерт: в Україні загострився дефіцит водіїв-міжнародників

Російська атака на підприємство. Фото: Reuters

Міжнародні вантажні перевізники в Україні стикаються з гострим дефіцитом водіїв, а чинний рівень бронювання не дозволяє повністю закрити потребу галузі в працівниках. Співзасновник логістичної компанії "РІО-Транс" Руслан Шмаков заявив, що незаброньованих водіїв можуть мобілізувати під час рейсів, через що вантажівки залишаються без кермувальників.

Про це співзасновник логістичної компанії "РІО-Транс" Руслан Шмаков заявив в ефірі День.LIVE.

Перевізники хочуть бронювати всіх водіїв

За його словами, міжнародні вантажні перевізники перебувають у кризі приблизно із середини 2023 року, а одним із ключових викликів для галузі став дефіцит кадрів.

"Наша асоціація міжнародних вантажних перевізників уже декілька років виступає за те, щоб саме міжнародним вантажним перевізникам зробити хоча б 100% бронювання", — сказав Шмаков.

Він пояснив, що водієві складно працювати без бронювання, оскільки його можуть мобілізувати навіть за межами населеного пункту, де розташована база компанії.

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"Він виїжджає буквально 50 кілометрів від своєї бази — його зараз забирають. Ніхто без броні на цю посаду не йде", — заявив співзасновник логістичної компанії.

Водночас Шмаков зазначив, що відповідно до чинного законодавства міжнародні вантажні перевізники наразі можуть забронювати 50% військовозобов'язаних працівників.

Водіїв можуть мобілізувати під час рейсів

За словами Шмакова, йому відомі випадки, коли незаброньованих водіїв зупиняли на блокпостах та забирали з вантажівок. У результаті транспорт залишався без кермувальника просто на дорозі.

"Ну, звісно, у нас є такі кейси, не один. Просто знімають з автомобіля на блокпості", — розповів він.

Він навів приклад водія віком 56 років, якого, за його словами, також могли мобілізувати попри вік.

"Він каже: мені 56 років. Вони кажуть: добре, але ми сьогодні беремо таких, нам такі сьогодні підходять. Тому знімають — і все, і водій вирушає на службу", — сказав Шмаков.

Водночас наведені ним випадки є заявами представника бізнесу. Для оцінки масштабів таких ситуацій необхідні дані відповідних державних органів та документально підтверджені випадки.

Раніше Новини.LIVE писали, що після російської атаки 5 серпня у київських супермаркетах виник тимчасовий дефіцит частини овочів, фруктів та інших продуктів. Унаслідок удару були пошкоджені логістичні центри Fozzy Group, через що компанії довелося змінювати маршрути доставки та перерозподіляти товарні потоки. Найбільше перебоїв зафіксували з продукцією, яка потребує спеціальних умов зберігання.

Також Новини.LIVE повідомляли про обмеження продажу дизельного пального на окремих українських мережах АЗС. Причиною називали проблеми з постачанням пального та логістикою на тлі російських атак. У мережах запроваджували ліміти на обсяги відпуску дизеля для окремих категорій споживачів, щоб забезпечити стабільність його доступності.