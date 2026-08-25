Эксперт: Украина может производить ракеты SCALP с дальностью 560 км

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина может получить возможность производить ракеты SCALP/Storm Shadow с дальностью до 560 километров. По его словам, лицензия потенциально может позволить создавать не только экспортную версию с ограниченной дальностью.

Об этом Богдан Долинце эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Производство ракет SCALP в Украине

"Мы должны понимать, что существует две версии ракеты. Первая — это экспортный вариант, который предусматривает ограничение дальности до 290 км. И Украина ранее получала только ракеты именно этого типа. Но, тем не менее, базовая версия как у французов, так и у британцев имеет дальность 560 км", — говорит Долинце.

По его словам, получение соответствующей лицензии может стать для Украины гораздо более выгодным решением, чем простая передача ракет с дальностью до 300 км. Такой механизм открыл бы возможность самостоятельно производить или собирать различные виды вооружения на украинских предприятиях.

"Вторая важная составляющая — даже в случае, если Украина не получит непосредственно лицензию на увеличенную дальность, мы должны понимать, что на сегодняшний день Украина может иметь лицензию, которая позволит дорабатывать эти ракеты. И учитывая ту украинскую инженерную школу, более чем уверен, что мы получим значительно большую дальность, чем на сегодняшний день заявленные даже те 560 км, если у Украины будет возможность дорабатывать эти технологии", — добавил эксперт.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддержал передачу Украине технологий, необходимых для производства Storm Shadow/SCALP. По его словам, это важный шаг для укрепления оборонных возможностей.

А украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Великобритания предоставила Украине разрешение на локальное производство дальнобойных ракет SCALP.