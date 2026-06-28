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Главная Новости дня Эксперт: цены на электроэнергию для бизнеса вырастут

Эксперт: цены на электроэнергию для бизнеса вырастут

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 23:50
Тарифы на электроэнергию для бизнеса вырастут, заявил эксперт
Стоимость электроэнергии. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены на электроэнергию для бизнеса вновь вырастут. В то же время в отношении обычных потребителей никаких заявлений пока нет.

Об этом Пендзин сказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему вырастет стоимость электроэнергии

Во время интервью ведущая отметила, что НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии уже с июля.

В частности, если ранее стоимость составляла 742,91 грн за МВт-ч, то новая цена может составить 903,53 грн за МВт-ч. То есть речь идет о скачке сразу на 22%.

Олег Пендзин, в свою очередь, сказал, что требования пересмотреть тарифы являются вполне ожидаемой реакцией рынка на необходимость ремонта поврежденных в результате обстрелов сетей и поддержания их работы в условиях войны.

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"Цена электроэнергии, производимой на дизелях, выше. Мы с вами всю зиму прожили, когда наши предприятия работали на дизелях", — добавил он.

Из-за резкого роста другие эксперты говорят, что увеличение финансовой нагрузки на предпринимателей отразится на стоимости абсолютно всех товаров и услуг.

В частности, производители не смогут покрывать новые тарифы из собственного кармана, поэтому за дорогую электроэнергию для бизнеса в итоге заплатит конечный потребитель в супермаркете.

Как сообщали Новини.LIVE, более 3 млн украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье. В связи с этим 25 мая Верховная Рада приняла закон, который определяет, как начислять коммунальные платежи и фиксировать убытки, если жилье пострадало или было уничтожено.

Также мы писали, что газовые компании обновили тарифы на газ, которые будут действовать до 30 апреля 2027 года.

тарифы электроэнергия свет
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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