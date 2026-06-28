Тарифи на світло для бізнесу зростуть, заявив експерт

Вартість електрики. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ціни на електроенергію для бізнесу знову зростуть. Водночас щодо звичайних споживачів, ніяких заяв поки немає.

Про це Пендзин сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому зросте вартість світла

Під час інтерв'ю ведуча зазначила, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) готує підвищення тарифу на передачу електроенергії вже з липня.

Зокрема, якщо раніше вартість була 742,91 грн за МВт-год, то нова ціна може бути на рівні 903,53 грн за МВт-год. Тобто, мова йде про стрибок одразу на 22%.

Олег Пендзин у свою чергу сказав, що вимоги переглянути тарифи є цілком очікуваною реакцією ринку на потребу ремонтувати пошкоджені внаслідок обстрілів мережі та підтримувати їх роботу в умовах війни.

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"Ціна електричної енергії, що виробляється на дизелях, дорожча. Ми з вами всю зиму прожили, коли наші підприємства сиділи на дизелях", — додав він.

Через різке зростання інші експерти кажуть, що зростання фінансового навантаження на підприємців відобразиться на вартості абсолютно всіх товарів та послуг.

Зокрема, виробники не зможуть покривати нові тарифи з власної кишені, тому за дорогу електроенергію для бізнесу у підсумку заплатить кінцевий споживач у супермаркеті.

Як повідомляли Новини.LIVE, понад 3 млн українців мають пошкоджене або зруйноване житло. У зв'язку з цим 25 травня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає, як нараховувати комуналку та фіксувати збитки, якщо житло постраждало чи було знищене.

Також ми писали, що газові компанії оновили тарифи на газ, які діятимуть до 30 квітня 2027 року.