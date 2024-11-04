Подрыв газопровода Северный поток — немецкий водолаз подверг критике версию о причастности украинцев

Газопровод "Северный поток". Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

В последние два года международные СМИ активно обсуждают версию, что газопроводы "Северный поток" могли быть взорваны украинскими диверсантами, которые арендовали парусную яхту "Андромеда" в немецком городе Росток. Однако есть ряд аргументов, которые опровергают эту версию.

Об этом в эфире BILD сообщил германский подводный археолог Свен Томас.

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Томас выразил сомнения по поводу версии о подрыве Северных Потоков украинскими диверсантами. Он привел ряд аргументов, подвергающих сомнению возможность реализации такой операции.

Эксперт отметил, что для успешного подводного погружения нужна не только одна яхта, а несколько судов, включая неподвижную платформу, кран, якоря и балласт, общим весом в одну тонну.

По словам водолаза, чтобы зафиксировать "Андромеду" над местом взрыва, необходимо было бы использовать 3-4 тяжелых якоря с канатами длиной 300-500 метров. Без этого яхту постоянно сносило бы в открытом море из-за ветра и волн.

Подводный археолог также указал на технические особенности яхты "Андромеды". Ее двигатель имеет мощность всего 75 лошадиных сил, чего недостаточно для постоянного маневрирования в зоне "Северного потока". Он подчеркнул, что судно не могло бы взять на борт 400 кг взрывчатки.

Ранее в США заявили, что "проукраинская группа" совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году.

Впоследствии федеральная прокуратура Германии обыскала лодку, на которой предположительно перевозили взрывчатку, использованную при детонации газопроводов.