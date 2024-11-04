Підрив газопроводу Північний потік — німецький водолаз розкритикував версію про причетність українців

Газопровід "Північний потік". Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Впродовж останніх двох років міжнародні ЗМІ активно обговорюють версію, що газопроводи "Північний потік" могли бути підірвані українськими диверсантами, які орендували вітрильну яхту "Андромеда" в німецькому місті Росток. Проте є низка аргументів, які спростовують цю версію.

Про це в ефірі BILD повідомив німецький підводний археолог Свен Томас.

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Томас висловив сумніви щодо версії про підрив Північних потоків українськими диверсантами. Він навів низку аргументів, що ставлять під сумнів можливість реалізації такої операції.

Експерт зазначив, що для успішного підводного занурення потрібна не лише одна яхта, а кілька суден, включно з нерухомою платформою, краном, якорями та баластом, загальною вагою в одну тонну.

За словами водолаза, щоб зафіксувати "Андромеду" над місцем вибуху, необхідно було б використовувати 3-4 важкі якорі з канатами довжиною 300-500 метрів. Без цього яхту постійно зносило б у відкритому морі через вітер та хвилі.

Підводний археолог також вказав на технічні особливості яхти "Андромеди". Її двигун має потужність лише 75 кінських сил, чого недостатньо для постійного маневрування в зоні "Північного потоку". Він підкреслив, що судно не могло б узяти на борт 400 кг вибухівки.

Раніше у США заявили, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи Nord Stream минулого року.

Згодом федеральна прокуратура Німеччини обшукала човен, на якому, ймовірно, перевозили вибухівку, використану під час детонації газопроводів.