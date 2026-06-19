Эксперт рассказал, насколько и когда подешевеет дизельное топливо в Украине

Автомобили на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дизельное топливо в Украине может подешеветь еще на 6–7 гривен. По его словам, ориентировочный срок снижения цены — несколько недель.

Об этом он сказал в эфире "День.LIVE".

Как будет снижаться цена на дизельное топливо в Украине

По словам эксперта, процесс снижения уже начался. В частности, на этой неделе цена может снизиться примерно на 1 грн, на следующей — еще на 2, а впоследствии еще на 2-3 грн.

"Как вы знаете, у нас есть такая крылатая фраза: "Две-три недели". На этой неделе цена снизится еще на одну гривну, на следующей — на две, а через неделю — еще на 2–3 гривны", — сказал Дмитрий Леушкин.

На уточняющий вопрос, распространяется ли этот прогноз на все виды топлива, эксперт указал, что речь идет о дизеле. Однако и для бензина потенциал снижения есть, но меньший — примерно на несколько гривен.

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Леушкин объяснил это изменениями на рынке нефтепродуктов в Европе, где котировки дизельного топлива за последний период выросли сильнее, чем у бензина.

"Я вам говорил, что по дизельному топливу и по бензину есть потенциал снижения, но на пару гривен меньше. Потому что котировки на дизельное топливо в Европе с тех пор выросли. Именно между дизельным топливом и бензином сократилось отставание", — резюмировал он.

Как сообщало "Новини.LIVE", по словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, украинские водители могут спокойно заправлять старые автомобили бензином Е10. По его словам, он полностью безопасен и не требует технического переоборудования машин.

Также мы писали, что большинство водителей используют автомобильную навигацию исключительно для поиска самого быстрого пути до конечной точки. Однако современные бортовые системы обладают скрытыми инструментами, которые позволят не только сэкономить время, но и снизить расход топлива.