Експерт сказав, наскільки і коли подешевшає дизель в Україні

Машини на заправці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що дизельне пальне в Україні може подешевшати ще на 6-7 гривень. За його словами, орієнтовний період падіння ціни — кілька тижнів.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE.

Як буде знижуватися ціна на дизель в Україні

За словами експерта, процес падіння вже розпочався. Зокрема, цього тижня ціна може знизитися приблизно на 1 грн, наступного — ще на 2, а згодом ще на 2-3 грн.

"Як ви знаєте, така крилата фраза у нас: "Два-три тижні". Буде на цьому тижні ще гривня, на іншому — дві, і через тиждень ще 2-3 гривні", — сказав Дмитро Льоушкін.

На уточнююче запитання, чи на всі види пального розповсюджується цей прогноз, експерт вказав, що мова йде про дизель. Проте і для бензину потенціал зменшення є, але менший — приблизно на кілька гривень.

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Льоушкін пояснив це змінами на ринку нафтопродуктів в Європі, де котирування дизеля за останній період зросли вище, ніж бензину.

"Це я вам казав, по дизелю, по бензину є потенціал зниження, але на пару гривень менше. Тому що котирування по дизелю в Європі з того часу підвищилися. Саме між дизелем і бензином скоротилися відставання", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, українські водії можуть спокійно заправляти старі авто бензином Е10. За його словами, воно є повністю безпечним і не потребує технічного переобладнання машин.

Також ми писали, що більшість водіїв використовують автомобільну навігацію виключно для пошуку найшвидшого шляху до кінцевої точки. Однак сучасні бортові системи мають приховані інструменти, які дозволять зберегти не лише час, але й зменшити споживання пального.