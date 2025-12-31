Видео
Главная Новости дня Эксперт сделал заявление про отключения света в новогоднюю ночь

Эксперт сделал заявление про отключения света в новогоднюю ночь

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:49
Отключение света в Новый год - прогноз Геннадия Рябцева
Отключение света. Фото: ТСН

Ситуация с электроснабжением в новогоднюю ночь должна быть относительно стабильной. Но это возможно только при отсутствии новых обстрелов.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE.

Отключение света в Новый год

В то же время Рябцев предостерег, что электроэнергия будет не у всех потребителей и не в течение всей ночи.

"Есть осторожный оптимизм, но гарантировать бесперебойный свет невозможно из-за последствий предыдущих ударов и риск новых атак", — сказал эксперт.

Он также отметил, что за последние дни энергетики выполнили значительный объем работ, и именно это дает основания рассчитывать на относительную стабильность электроснабжения в праздничный период.

Напомним, что на Киевщине работают над восстановлением электричества и теплоснабжения после атак РФ по энергетике.

Также стало известно, что Укрзализныця подготовила "Вагоны несокрушимости", которые станут временными мобильными пунктами обогрева, связи и досуга для украинцев в трудные времена.

