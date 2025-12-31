Відключення світла у Новий рік - прогноз Геннадія Рябцева

Відключення світла. Фото: ТСН

Ситуація з електропостачанням у новорічну ніч має бути відносно стабільною. Але це можливо лише за відсутності нових обстрілів.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE.

Відключення світла у Новий рік

Водночас Рябцев застеріг, що електроенергія буде не у всіх споживачів і не протягом усієї ночі.

"Є обережний оптимізм, але гарантувати безперебійне світло неможливо через наслідки попередніх ударів і ризик нових атак", — сказав експерт.

Він також наголосив, що за останні дні енергетики виконали значний обсяг робіт, і саме це дає підстави розраховувати на відносну стабільність електропостачання у святковий період.

Нагадаємо, що на Київщині працюють над відновленням електрики та теплопостачання після атак РФ по енергетиці.

Також стало відомо, що Укрзалізниця підготувала "Вагони незламності", які стануть тимчасовими мобільними пунктами обігріву, зв’язку та дозвілля для українців у важкі часи.