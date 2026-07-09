Эксперт: Россия за месяц уничтожила 200 украинских АЗС

Последствия российского обстрела АЗС в Харькове 2 июля. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

За последний месяц в Украине было уничтожено около 200 автозаправочных станций из примерно 5 тысяч, которые работали до этого. Российские удары по топливной инфраструктуре могут усиливаться, поскольку защитить каждый объект системами ПВО невозможно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Россия повредила около 200 украинских АЗС

По словам Дмитрия Леушкина, атаки РФ по украинским АЗС стали системными, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Эксперт отметил, что российские удары направлены не только на военные объекты, но и на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает стабильную работу экономики и повседневную жизнь граждан.

В то же время он не уточнил, какие именно регионы больше всего пострадали от атак и сколько времени может потребоваться для восстановления поврежденных заправочных станций.

"ПВО над каждой АЗС не установишь. По моим расчетам, полгода может быть достаточно, чтобы ситуация стала критической. Россия наносит удары не только по прифронтовым территориям — например, это Пирятин или Кривой Рог. "Шахед" может долететь даже до Мукачево. На Google-картах есть координаты АЗС, поэтому найти расположение всех 5 тысяч объектов не составляет никакого труда. А то, как быстро туда могут долететь "Шахеды", можно легко просчитать. Россия ежедневно запускает около 300 "Шахедов". Часть из них достигает целей. И до незащищенных АЗС они будут долетать с большей вероятностью", — заявил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что с начала масштабных российских атак на топливную инфраструктуру Украины около 200 автозаправочных станций получили повреждения. Некоторые объекты были полностью уничтожены, другие получили частичные повреждения. В то же время окончательное количество пострадавших АЗС пока не установлено.

Новини.LIVE писали, что эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что мобильные АЗС не смогут решить проблему обеспечения топливом в случае российских атак. По его словам, такие объекты также остаются уязвимыми для ударов РФ.