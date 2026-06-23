Россия может запустить новую дезинформацию о химическом оружии Украины

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Россия готовит новую информационную провокацию, в рамках которой может обвинить Украину в якобы применении химического оружия. Речь идет о заранее спланированной информационной кампании, которая может быть вынесена даже на международный уровень.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирёв в эфире День.LIVE, передаёт Новини.LIVE.

Цель информационной операции РФ

"Соответственно, готовятся информационные провокации на высшем представительском уровне относительно использования украинской стороной химического оружия. В частности, речь идет о боеприпасах, содержащих в своем составе токсичные химические вещества второго класса опасности. Это хлорпикрин", — отметил Снегирев.

Он предположил, что российская пропаганда может распространять подобные заявления как через информационные ресурсы, так и на уровне дипломатических ведомств.

"Эта провокация готовится. И, скорее всего, она будет распространена через российские паблики, пропагандистские ресурсы, а также может быть вынесена на уровень Министерства иностранных дел РФ", — добавил аналитик.

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Снегирев подчеркнул, что подобные информационные операции направлены на дискредитацию Украины на международной арене.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы вернуться к переговорам по Украине. По его словам, российская сторона якобы готова продолжить процесс с той точки, на которой он был остановлен ранее. В то же время Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает "грубые и нереалистичные условия" для завершения войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за регулярных атак украинских беспилотников Россия вынуждена перебрасывать часть систем противовоздушной обороны из прифронтовых районов в столицу. По данным западных аналитиков, оккупанты не только возводят новые позиции для комплексов С-400 в районе Москва-Сити, но и размещают возле одного из нефтеперерабатывающих заводов системы "Панцирь", которые ранее использовались на фронте.