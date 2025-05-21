Эксперт прогнозирует отключение электроэнергии летом из-за жары

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Этим летом украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии. Причиной могут стать длительная жара и нехватка газа, необходимого для покрытия пиковых нагрузок.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Київський час".

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По словам эксперта, особое беспокойство вызывает неспособность гидроэлектростанций обеспечить необходимый объем электроэнергии в условиях высоких температур.

"Покрыть пиковые нагрузки летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель. Мы должны об этом говорить — с газом есть огромная проблема. Пиковые нагрузки на сегодня мы можем покрыть исключительно за счет газа", — подчеркнул Попенко.

Он также добавил, что в случае дефицита электроэнергии в первую очередь планируется ограничение поставок для бизнеса, а не для бытовых потребителей.

Напомним, в Украине меняются стандарты электроснабжения — с 1 июля 2025 года страна перейдет на европейские параметры напряжения. Новый показатель составит 230/400 Вольт, что соответствует общепринятым нормам в ЕС.

Между тем в компании ДТЭК уверяют: бытовая техника готова к изменениям. Большинство современных электроприборов изготавливаются в соответствии с европейскими стандартами, поэтому адаптированы к новым параметрам напряжения.