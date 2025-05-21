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Експерт прогнозує відключення електроенергії влітку через спеку

21 травня 2025 21:55
Анастасія Писаненко - редактор
Експерт прогнозує відключення електроенергії влітку через спеку
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Анастасія Писаненко - редактор

Цього літа українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії. Причиною можуть стати тривала спека та нестача газу, необхідного для покриття пікових навантажень. 

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Київський час".

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За словами експерта, особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій забезпечити необхідний обсяг електроенергії в умовах високих температур.

"Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим буде триматися +30 і вище хоча б протягом 2–3 тижнів. Ми повинні про це говорити — з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити виключно за рахунок газу", — підкреслив Попенко.

Він також додав, що у разі дефіциту електроенергії першочергово планується обмеження постачання для бізнесу, а не для побутових споживачів.

Нагадаємо, в Україні змінюються стандарти електропостачання — з 1 липня 2025 року країна перейде на європейські параметри напруги. Новий показник становитиме 230/400 Вольт, що відповідає загальноприйнятим нормам у ЄС.

Тим часом у компанії ДТЕК запевняють: побутова техніка готова до змін. Більшість сучасних електроприладів виготовляються відповідно до європейських стандартів, тож адаптовані до нових параметрів напруги.

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