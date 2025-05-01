Новый бензин на АЗС Украины - как будет влиять на автомобили

Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Иллюстративное фото: Freepik

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн объяснил, как новый состав топлива будет влиять на автомобили. По его словам, бояться нечего, ведь никакого негативного влияния не должно быть.

Об этом эксперт рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Будет ли иметь негативное влияние на автомобили новый бензин

Отметим, что с 1 мая 2025 года на украинских АЗС в наличии будет топливо с 5%-м содержанием биоэтанола. Обязательство добавлять в бензин обезвоженный этиловый спирт стало шагом Украины к евроинтеграции. Однако водители взволнованы тем, что новый состав топлива будет негативно влиять на автомобили.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн отметил, что автомобили 2000-х и 90-х годов выпуска легко "переваривают" обновленный состав бензина. Ведь, по его словам, проблемы возникают при спиртовых концентрациях 30-40%.

Кроме того, он добавил, что на самом деле украинцы уже минимум неделю как ездят на новом топливе. Ведь старые запасы постепенно заменялись, а не в один день.

"И не вижу я каких-то "сигналов SOS", то есть все нормально и бояться нечего", — подчеркнул Сергей Куюн.

В то же время он объяснил причины подорожания топлива.

"Биоэтанол - не дешевая добавка, а экомотиватор: ее вводят не для экономии, а для улучшения экологии. Мол, так будет меньше выбросов парниковых газов и больше энергонезависимости - потому что эти 5% мы производим сами, а не импортируем", — отметил эксперт.

Ранее мы информировали о том, что на украинских автозаправочных станциях появился бензин со спиртом.

Кроме того, мы объясняли, вреден ли биоэтанол в бензине для двигателя авто.