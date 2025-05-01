Новий бензин на АЗС України — як впливатиме на автівки

Чоловік заправляє автомобіль на АЗС. Ілюстративне фото: Freepik

Експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснив, як новий склад пального впливатиме на автівки. За його словами, боятися нема чого, адже ніякого негативного впливу не має бути.

Про це експерт розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Зазначимо, що з 1 травня 2025 року на українських АЗС в наявності буде пальне з 5%-м вмістом біоетанолу. Зобов’язання додавати в бензин зневоднений етиловий спирт стало кроком України до євроінтеграції. Однак водії схвильовані тим, що новий склад пального негативно впливатиме на автомобілі.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн зазначив, що автомобілі 2000-х і 90-х років випуску легко "перетравлять" оновлений склад бензину. Адже, за його словами, проблеми виникають при спиртових концентраціях 30-40%.

Крім того, він додав, що насправді українці вже мінімум тиждень як їздять на новому пальному. Адже старі запаси поступово замінювались, а не в один день.

"І не бачу я якихось "сигналів SOS", тобто все нормально і боятися нема чого", — наголосив Сергій Куюн.

Водночас він пояснив причини здорожчання пального.

"Біоетанол — не дешевша добавка, а екомотиватор: її вводять не для економії, а для покращення екології. Мовляв, так буде менше викидів парникових газів та більше енергонезалежності — бо ці 5% ми виробляємо самі, а не імпортуємо", — зауважив експерт.

Раніше ми інформували про те, що на українських автозаправних станціях з’явився бензин зі спиртом.

Крім того, ми пояснювали, чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто.