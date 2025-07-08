Уязвима ли энергосистема Украины - мнение эксперта

Энергетики ремонтируют систему. Иллюстративное фото: Минэнерго

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, уязвима ли сейчас энергетическая инфраструктура Украины. Он отметил, что несмотря на войну, украинская энергосистема — одна из самых устойчивых в мире.

Об этом Геннадий Рябцев сказал в эфире День.LIVE во вторник, 8 июля.

Реклама

Читайте также:

Эксперт об устойчивости энергосистемы Украины

Комментируя уязвимость энергетической инфраструктуры, Геннадий Рябцев отметил, что украинская энергосистема — одна из самых устойчивых в мире, даже несмотря на войну.

По словам эксперта, по сравнению с другими странами, в частности Израилем, и несмотря на проблемы, которые требуют решения, энергетики ежедневно доказывают свою способность восстанавливать систему после вражеских атак и сбоев.

"Если оценивать уязвимость энергетической системы Украины, то она у нас защищена, как активно, так и пассивно. Поэтому говорить о том, что у нас недостаточно делается для того, чтобы обеспечить всех потребителей электрической энергией надлежащего качества в нужном количестве, я не могу.

Да, конечно есть большое количество проблем, которые нужно решать. И профильные эксперты неоднократно заостряли внимание правительства и других органов власти на том, что эти проблемы нужно решать, и не нужно откладывать на будущее их решение. Но, если говорить о том, способны ли энергетики восстанавливать систему после любых сбоев, то да, они способны это делать. И они неоднократно доказали это, и ежедневно доказывают это", — объяснил эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, что недавно российские войска ударили по энергетическому объекту в Сумской области.

Ранее в ДТЭК информировали, стоит ли готовиться украинцам к графикам отключений света летом этого года.