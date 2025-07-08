Чи вразлива енергосистема України — думка експерта

Енергетики ремонтують систему. Ілюстративне фото: Міненерго

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, чи вразливою є наразі енергетична інфраструктура України. Він зазначив, що попри війну, українська енергосистема — одна з найстійкіших у світі.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 липня.

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Коментуючи вразливість енергетичної інфраструктури, Геннадій Рябцев зазначив, що українська енергосистема — одна з найстійкіших у світі, навіть попри війну.

За словами експерта, порівняно з іншими країнами, зокрема Ізраїлем, і попри проблеми, які потребують вирішення, енергетики щодня доводять свою здатність відновлювати систему після ворожих атак та збоїв.

"Якщо оцінювати вразливість енергетичної системи України, то вона у нас захищена, як активно, так і пасивно. Тому казати про те, що у нас недостатньо робиться для того, щоб забезпечити всіх споживачів електричною енергією належної якості в потрібній кількості, я не можу.

Так, звісно є велика кількість проблем, яку потрібно вирішувати. І профільні експерти неодноразово загострювали увагу уряду й інших органів влади на тому, що ці проблеми потрібно вирішувати, і не потрібно відкладати на майбутнє їхнє вирішення. Але, якщо казати про те, чи здатні енергетики відновлювати систему після будь-яких збоїв, то так, вони здатні це робити. І вони неодноразово довели це, і щодня доводять це", — пояснив експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська вдарили по енергетичному об'єкту на Сумщині.

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