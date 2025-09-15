Видео
Эксперт объяснил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине

Эксперт объяснил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине

Дата публикации 15 сентября 2025 20:47
Минимальную пенсию стоит поднять до 8 тысяч грн - Павел Себастьянович
Пожилая женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Экономический аналитик Павел Себастьянович заявил, что пенсионное обеспечение в Украине должно быть пересмотрено. Минимальные выплаты должны составлять не менее 8 тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире программы Вечір.LIVE.

Читайте также:

Минимальную пенсию следует поднять до 8 тысяч гривен

Эксперт отметил, что нынешняя пенсионная система требует немедленной верификации и пересмотра подходов к расчету выплат.

"Первый шаг, который надо сделать, — это установить реальный прожиточный минимум. Он составляет примерно 8 тысяч гривен", — пояснил он.

По его словам, статистика, которую приводит Пенсионный фонд, является завышенной, ведь реальное количество пенсионеров по возрасту составляет около 5-6 миллионов, а не 10 миллионов, как часто озвучивается официально.

Себастьянович подсчитал, что если принять во внимание 4 миллиона внутренне перемещенных лиц и около полумиллиона семей раненых и погибших, то для социальной поддержки 10 миллионов граждан нужно около 960 миллиардов гривен в год. Это, по его словам, позволит обеспечить достойные выплаты на уровне 8 тысяч гривен ежемесячно.

"Этих денег должно хватить на всех. Сейчас 120 миллиардов идет на социальные пенсии. Надо все это проверить!" — подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменят правила пенсионного обеспечения прокуроров. Законопроект ждет второго рассмотрения в ВРУ.

Также мы рассказывали, кому из украинцев гарантируют 10,5 тысяч гривен пенсии. Речь идет о некоторых категориях граждан, которые имеют инвалидность.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
