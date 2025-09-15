Мінімальну пенсію варто підняти до 8 тисяч грн - Павло Себастьянович

Жінка та чоловік похилого віку з паперами. Фото: Freepik

Економічний аналітик Павло Себастьянович заявив, що пенсійне забезпечення в Україні має бути переглянуто. Мінімальні виплати мають становити щонайменше 8 тисяч гривень.

Про це він сказав в ефірі програми Вечір.LIVE.

Мінімальну пенсію варто підняти до 8 тисяч грн

Експерт наголосив, що нинішня пенсійна система потребує негайної верифікації та перегляду підходів до розрахунку виплат.

"Перший крок, який треба зробити, — це встановити реальний прожитковий мінімум. Він становить приблизно 8 тисяч гривень", — пояснив він.

За його словами, статистика, яку наводить Пенсійний фонд, є завищеною, адже реальна кількість пенсіонерів за віком становить близько 5–6 мільйонів, а не 10 мільйонів, як часто озвучується офіційно.

Себастьянович підрахував, що якщо взяти до уваги 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб і близько пів мільйона родин поранених та загиблих, то для соціальної підтримки 10 мільйонів громадян потрібно близько 960 мільярдів гривень на рік. Це, за його словами, дозволить забезпечити гідні виплати на рівні 8 тисяч гривень щомісяця.

"Цих грошей має вистачити на всіх. Наразі 120 мільярдів йдеться на соціальні пенсії. Треба все це перевірити!" — наголосив він.

