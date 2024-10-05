Уничтожение российских РЛС Небо-М образует в противовоздушной обороне РФ дыры

Радиолокационная станция "Небо-М". Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины постепенно уничтожают сеть российских радиолокационных станций "Небо-М". Это в свою очередь приведет к образованию в российской противовоздушной обороне "дырок" и позволит украинским военным прокладывать воздушные "коридоры" для ударов по целям в РФ.

Об этом в эфире Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского института безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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Жмайло отметил, что у россиян осталось 10 комплексов "Небо-М". Стоимость каждого составляет 100 млн долларов, однако важна не сама цена, а то, насколько их снижение лишает врага "глаз".

"В конце мая этого года подобная станция была поражена в оккупированном Крыму. Она контролировала воздушный фронт в 380 км и это поражение является нашей реализацией долгосрочного плана по уничтожению систем ПВО и прокладке себе воздушных "коридоров" для будущих ударов. Чтобы мы видели такой эффект как в Торопце (где был нанесен удар по складам боеприпасов. — Ред.), этому предшествует долгая подготовка по уничтожению пусковых установок ПВО и радиолокационных станций с помощью ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — рассказал военный.

Он отметил, что радиолокационная станция "Небо-М" является одной из новых разработок российской оборонной промышленности, способной выявлять как воздушные, так и баллистические цели на расстоянии до 700 км. Поэтому уничтожение таких станций является весомым вкладом в победу Украины.

На вопрос, как быстро россияне могут ликвидировать "дыры" в своей воздушной обороне, Дмитрий Жмайло объяснил, что ключевая цель таких ударов состоит в том, что враг вынужден постоянно передвигать свои системы ПВО, перемещая комплексы С-300 и С-400, а вместо этого противник вынужден размещать менее мощные.

"Вот например, в Крыму более-менее адекватное российское ПВО действует исключительно в восточной части, прикрывая Крымский мост. А Евпатория и Севастополь после наших ударов стали менее защищенными. И (большая) территория, которая была преимуществом для Российской Федерации, теперь становится ее недостатком .И поверьте, мы доведем эту работу до критического состояния, когда промахов и провалов в воздушной обороне россиян будет становиться все больше", — резюмировал он.

Напомним, недавно мы писали, что Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.

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