Знищення російських РЛС Небо-М утворить у протиповітряній обороні РФ дірки

Радіолокаційна станція "Небо-М". Фото: росЗМІ

Збройні сили України поступово знищують мережі російських радіолокаційних станцій "Небо-М". Це у свою чергу призведе до утворення у російській протиповітряній обороні "дірок" та дасть можливість українським військовим прокладати повітряні "коридори" для ударів по цілях в РФ.

Про це в ефірі Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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Жмайло зазначив, що у росіян залишилося 10 комплексів "Небо-М". Вартість кожного складає 100 млн доларів, проте важлива не сама ціна, а те, наскільки їх зниження позбавляє ворога "очей".

"В кінці травня цього року подібна станція була уражена в окупованому Криму. Вона контролювала повітряний фронт у 380 км і це ураження є нашою реалізацією довгострокового плану щодо знищення систем ППО і прокладання собі повітряних "коридорів" для майбутніх ударів. Щоб ми бачили такий ефект як у Торопці (де було завдано удару по складах боєприпасів. — Ред.), цьому передує довга підготовка зі знищення пускових установок ППО і радіолокаційних станцій із допомогою ракет Storm Shadow і SCALP-EG", — розповів військовий.

Він зазначив, що радіолокаційна станція "Небо-М" є однією з новіших розробок російської оборонної промисловості, здатною виявляти як повітряні, так і балістичні цілі на відстані до 700 км. Тому знищення таких станцій є вагомим внеском у перемогу України.

На запитання, як швидко росіяни можуть ліквідувати "дірки" в своїй повітряній обороні, Дмитро Жмайло пояснив, що ключова мета таких ударів полягає в тому, що ворог змушений постійно пересувати свої системи ППО, переміщуючи комплекси С-300 і С-400, а замість них має розміщувати менш потужні.

"От наприклад, у Криму більш-менш адекватна російська ППО діє виключно в східній частині, прикриваючи Кримський міст. А Євпаторія і Севастополь після наших ударів стали менш захищеними. І (велика) територія, яка була перевагою для Російської Федерації, тепер стає її недоліком. І повірте, ми доведемо цю роботу до критичного стану, коли промахів і провалів у повітряній обороні росіян ставатиме все більше", — резюмував він.

Нагадаємо, днями раніше ми писали, що Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.

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