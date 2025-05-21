Стоит ли выключать интернет во время атак вражеских дронов - объяснение эксперта

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун поделился своими мыслями относительно влияния мобильного интернета во время атак беспилотников "Шахед". По его словам, необходимо находить баланс между безопасностью и доступностью связи.

Об этом Корсун сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Он рассказал, что враги могут использовать гражданские усилители сигнала для корректировки маршрута беспилотных летательных аппаратов.

По словам Корсуна, российские агенты могут находиться даже на крышах домов с мобильным телефоном, который заранее интегрирован в систему управления "Шахеда". Такой агент не делает ничего активного, кроме как поддерживает сигнал, помогая беспилотнику ориентироваться и проходить контрольные точки.

В то же время эксперт предостерег, что полное отключение мобильного интернета во время атак не является оптимальным решением. Это может значительно усложнить работу служб реагирования и лишить население возможности оперативно получать важную информацию.

Напомним, что в ночь на среду, 21 мая, оккупанты совершили атаку на Украину с помощью дронов. Всего было выпущено 76 беспилотников.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, чем опасны российские дроны.