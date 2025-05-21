Чи варто вимикати інтернет під час атак ворожих дронів - пояснення експерта

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун поділився своїми думками щодо впливу мобільного інтернету під час атак безпілотників "Шахед". За його словами, необхідно знаходити баланс між безпекою та доступністю зв’язку.

Про це Корсун повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Він розповів, що вороги можуть використовувати цивільні підсилювачі сигналу для коригування маршруту безпілотних літальних апаратів.

За словами Корсуна, російські агенти можуть перебувати навіть на дахах будинків із мобільним телефоном, який заздалегідь інтегрований у систему керування "Шахеда". Такий агент не робить нічого активного, крім як підтримує сигнал, допомагаючи безпілотнику орієнтуватися і проходити контрольні точки.

Водночас експерт застеріг, що повне вимкнення мобільного інтернету під час атак не є оптимальним рішенням. Це може значно ускладнити роботу служб реагування та позбавити населення можливості оперативно отримувати важливу інформацію.

Нагадаємо, що у ніч на середу, 21 травня, окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою дронів. Загалом було випущено 76 безпілотників.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чим небезпечні російські дрони.