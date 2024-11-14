Ольга Бабий объяснила, как будут повышать тарифы на электроэнергию Укргидроэнерго

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Бывшая член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий раскритиковала заявления о повышении тарифов на электроэнергию. Экспертные предположения на этот счет она считает неадекватными.

Об этом Бабий сказала в комментарии Новини.LIVE в четверг, 14 ноября.

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Повышение тарифов на электроэнергию

Бабий пояснила, что тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей формируется на основе рыночной цены, которая выше для бизнеса.

"Часть этой цены, которая не покрывается населением, компенсируется Укрэнергоатом и Укргидроэнерго за счет своих доходов", — увидела Бабий.

Эксперт также добавила, что у псевдоспециалистов нет доступа к информации о финансовых возможностях компаний, которые компенсируют разницу тарифов для населения.

"Это "прогнозирование" направлено на получение хайпа и приводит к негативным последствиям, потому что многие эксперты, не осознавая влияния своих слов на общество, создают сенсационные новости для повышения собственной узнаваемости", — подчеркнула экс-начальница НКРЭКУ.

Ранее мы писали, что НБУ не прогнозирует повышения тарифов на газ, тепло и горячую воду до конца следующего года. Однако в 2026 году эти изменения все же могут произойти.

Также мы говорили, что стоимость воды в больших городах будет оставаться на уровне, установленном в феврале 2024 года. Однако в небольших населенных пунктах ситуация несколько иная.